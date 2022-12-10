Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и принял бы в ней участие при наличии соответствующих возможностей. Свое отношение в российской СВО он раскрыл в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал бизнесмен.

Бут отметил, что не понимал, почему Москва не начала российскую спецоперацию на Украине раньше, однако обратил внимание на условия ее проведения.

«Да, понятно, не было условий. Мы не были готовы», — добавил он.