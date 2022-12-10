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53 минуты назад

Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 4

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и принял бы в ней участие при наличии соответствующих возможностей. Свое отношение в российской СВО он раскрыл в интервью RT, трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

«Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал бизнесмен.

Бут отметил, что не понимал, почему Москва не начала российскую спецоперацию на Украине раньше, однако обратил внимание на условия ее проведения.

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«Да, понятно, не было условий. Мы не были готовы», — добавил он.

Он также рассказал о заключении в американской тюрьме и признал, что самым тяжелым для него оказалось отсутствие возможности общаться с близкими. Бут уточнил, что ему позволяли сделать лишь один звонок в месяц. При этом, по его словам, он около трех лет в провел одиночной камере.

Общество,Видео,Виктор Бут,Владимир Путин,
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