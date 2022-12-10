В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу. Церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра "Мемориал" (признан иноагентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук. Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".

Берит Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил их вклад в дело поддержания мира.

"Норвежский Нобелевский комитет твердо убежден, что три лауреата премии мира этого года олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира, - сказала она. - Сегодня мы встречаемся в Осло и Стокгольме, чтобы чествовать все Нобелевские премии".

"Норвежский Нобелевский комитет с гордостью чествует Алеся Беляцкого, "Мемориал" и Центр гражданских свобод за их вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена", - добавила Райсс-Андерсен.