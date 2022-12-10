В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
35 минут назад

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год

ТАСС

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу. Церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра "Мемориал" (признан иноагентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук. Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".

Берит Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил их вклад в дело поддержания мира.

"Норвежский Нобелевский комитет твердо убежден, что три лауреата премии мира этого года олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира, - сказала она. - Сегодня мы встречаемся в Осло и Стокгольме, чтобы чествовать все Нобелевские премии".

"Норвежский Нобелевский комитет с гордостью чествует Алеся Беляцкого, "Мемориал" и Центр гражданских свобод за их вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена", - добавила Райсс-Андерсен.

Согласно последней воле химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.

Общество,Альфред Нобель,Нобелевский комитет,Мемориал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители