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56 минут назад

В Центральном военно-морском музее состоялся прием в Юнармию

Министерство обороны Российской Федерации

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошла церемония посвящения в юнармейцы первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Помимо курсантов в ней приняли участие руководство Университета и Колледжа, представители Главного командования Военно-Морского Флота России, ветеранских и общественных организаций.

В Центральном военно-морском музее состоялся прием в Юнармию
Фото: Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

От имени Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова юнармейцев поздравил начальник военно-политического отдела ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма. Он отметил, что юнармейцев отличает активная гражданская позиция и любовь к своему Отечеству, они оказывают помощь и моральную поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Многие юнармейцы связывают свою жизнь с военной службой Родине. В нынешнем году в военные вузы поступило более 1600 юнармейцев, четверть из них выбрали учёбу в военно-морских учебных заведениях.

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С вступлением в ряды Юнармии первокурсников поздравили ректор университета Сергей Барышников, ветеран ВМФ Герой Российской Федерации контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, директор Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, член Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ВМФ, ветеран ВМФ и ЦВММ контр-адмирал в отставке Кирилл Тулин и другие.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, участвовать в военно-патриотических мероприятиях, таких как вахта памяти у Вечного огня. Они занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных событиях и спортивных соревнованиях, могут получить дополнительное образование, начальную военную подготовку и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность юнармейцам обучаться на базе своих объектов.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Общество,Всеволод Хмыров,Николай Евменов,Сергей Барышников,Виктор Никитин,Минобороны России,ДОСААФ,
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