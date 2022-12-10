В Центральном военно-морском музее состоялся прием в Юнармию

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого прошла церемония посвящения в юнармейцы первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Помимо курсантов в ней приняли участие руководство Университета и Колледжа, представители Главного командования Военно-Морского Флота России, ветеранских и общественных организаций.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

От имени Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова юнармейцев поздравил начальник военно-политического отдела ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма. Он отметил, что юнармейцев отличает активная гражданская позиция и любовь к своему Отечеству, они оказывают помощь и моральную поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Многие юнармейцы связывают свою жизнь с военной службой Родине. В нынешнем году в военные вузы поступило более 1600 юнармейцев, четверть из них выбрали учёбу в военно-морских учебных заведениях.

Видео дня

С вступлением в ряды Юнармии первокурсников поздравили ректор университета Сергей Барышников, ветеран ВМФ Герой Российской Федерации контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, директор Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, член Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ВМФ, ветеран ВМФ и ЦВММ контр-адмирал в отставке Кирилл Тулин и другие.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, участвовать в военно-патриотических мероприятиях, таких как вахта памяти у Вечного огня. Они занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных событиях и спортивных соревнованиях, могут получить дополнительное образование, начальную военную подготовку и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность юнармейцам обучаться на базе своих объектов.