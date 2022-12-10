Мобилизованный россиянин отправил матери собаку из зоны СВО

Мобилизованный россиянин отправил матери в Башкортостан собаку из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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По его данным, призывник нашел животное в Запорожской области и назвал его «Сосисыч». Он отправил собаку в поселок Приютово Белебеевского района республики вместе с теми, кто развозит гуманитарную помощь.

«Сын познакомился с этой собакой в зоне боевых действий и шутя предложил нашим волонтером забрать с собой собаку в Приютово. Нашлись желающие забрать с собой собаку», — рассказала мать мобилизованного Тамара.

Россиянка заявила, что решила изменить имя Сосисыча, «так как он приехал с запада и так как он боец и пережил многое», и назвала его «Зетом». По ее словам, собака пугается любых громких звуков.