Петербург подарит Мариуполю новогодние елки

Власти Санкт-Петербурга установят в Мариуполе в подарок городу-побратиму несколько новогодних елок и проведут акцию исполнения желаний для детей. Об этом сообщил в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов во время ответов на вопросы горожан на прямой линии.
По прямой линии губернатору направили предложение провести в Петербурге акцию "Елка желаний" для детей из Мариуполя.
"Спасибо за предложение, обязательно это сделаем, и сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе. Мы сейчас готовим в подарок две большие елки, которые будут установлены для детей, и там обязательно будет "Елка желаний", - сказал Беглов.
Между Санкт-Петербургом и Мариуполем в июне были установлены побратимские отношения, Петербург помогает в восстановлении социальных и культурных объектов и инженерных коммуникаций Мариуполя. Предполагается взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования.