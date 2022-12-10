Петербург подарит Мариуполю новогодние елки

"Спасибо за предложение, обязательно это сделаем, и сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе. Мы сейчас готовим в подарок две большие елки, которые будут установлены для детей, и там обязательно будет "Елка желаний", - сказал Беглов.