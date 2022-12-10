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42 минуты назад

Петербург подарит Мариуполю новогодние елки

ТАСС

Власти Санкт-Петербурга установят в Мариуполе в подарок городу-побратиму несколько новогодних елок и проведут акцию исполнения желаний для детей. Об этом сообщил в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов во время ответов на вопросы горожан на прямой линии.

Петербург подарит Мариуполю новогодние елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прямой линии губернатору направили предложение провести в Петербурге акцию "Елка желаний" для детей из Мариуполя.

"Спасибо за предложение, обязательно это сделаем, и сделаем это не только в нашем городе, но и в Мариуполе. Мы сейчас готовим в подарок две большие елки, которые будут установлены для детей, и там обязательно будет "Елка желаний", - сказал Беглов.

Между Санкт-Петербургом и Мариуполем в июне были установлены побратимские отношения, Петербург помогает в восстановлении социальных и культурных объектов и инженерных коммуникаций Мариуполя. Предполагается взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования.

Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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