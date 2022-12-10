Тысячи россиян остались без тепла из-за аварии

Два микрорайона Искитима в Новосибирской области остались без тепла после коммунальной аварии. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.

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По данным СК, без отопления остались 116 домов, в которых проживает порядка 17 тысяч человек. Причиной аварии стал прорыв теплотрассы. На данный момент в Искитиме держится температура в минус 17 градусов.

Следственный отдел по Искитимскому району организовал доследственную проверку, в рамках который будет дана правовая оценка ситуации. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, пообещали в СК.

28 ноября в городе Петровск-Забайкальский без отопления осталась примерно половина жителей — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария на двух котельных. Многие жители города остались без тепла в 25-градусный мороз — в семи домах даже лопнули батареи и стояки.