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13 минут назад

Тысячи россиян остались без тепла из-за аварии

Lenta.ruиещё 6

Два микрорайона Искитима в Новосибирской области остались без тепла после коммунальной аварии. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.

Тысячи россиян остались без тепла из-за аварии
Фото: ТАССТАСС

По данным СК, без отопления остались 116 домов, в которых проживает порядка 17 тысяч человек. Причиной аварии стал прорыв теплотрассы. На данный момент в Искитиме держится температура в минус 17 градусов.

Следственный отдел по Искитимскому району организовал доследственную проверку, в рамках который будет дана правовая оценка ситуации. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, пообещали в СК.

28 ноября в городе Петровск-Забайкальский без отопления осталась примерно половина жителей — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария на двух котельных. Многие жители города остались без тепла в 25-градусный мороз — в семи домах даже лопнули батареи и стояки.

Ранее без отопления в 20-градусный мороз лишились десятки тысяч жителей Абакана. В городе произошла коммунальная авария, которая оставила без тепла 270 многоквартирных жилых домов (в них проживает около 70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр).

Общество,Следственный комитет,
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