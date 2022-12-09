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43 минуты назад

В Госдепе США высказались о выдаче виз россиянам

Lenta.ru

Властям Соединенных Штатов пока нечего сообщить о возможных планах по возобновлению выдачи виз в России. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

В Госдепе США высказались о выдаче виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», — сказал Патель в ходе брифинга.

Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон пытается найти доступную страну для выдачи гражданам России иммиграционных виз. Дипломат отметила, что в США осознают сложность приезда в Варшаву, поэтому для этой цели определяются «другие, более доступные для россиян места».

Общество,Госдеп США,
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