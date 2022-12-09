В Санкт-Петербурге обсудили развитие Арктики в новых геополитических условиях

В Санкт-Петербурге в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» эксперты из разных государств на 56 деловых мероприятиях обсудили устойчивое развитие, международное сотрудничество и новые возможности в макрорегионе в период мировой нестабильности.

Фото: пресс-служба АСПОЛ пресс-служба АСПОЛ

В форуме приняли участие более 5000 человек в офлайн и онлайн формате из 80 стран мира. В мероприятии приняли участие ученые, общественные и государственные деятели из многих стран мира, которые заинтересованы в сотрудничестве по устойчивому развитию Арктики. При этом по количеству деловых мероприятий форум является абсолютным лидером в России. В 2022 году на его полях состоялось 56 сессий.

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Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Арктика — это крупнейшая свободная экономическая зона в мире.

«Сегодня в Арктике реализуется 621 инвестиционный проект, который принесет 1,6 трлн инвестиций. Уже вложено 277 млрд рублей. Это обеспечило 10000 новых рабочих мест и должно обеспечить еще 35 000. По программе «Арктический гектар» землю получили более 3 тыс. участников, а заявки подали более 10 тыс. человек. 70% строят дома, 20% занимаются бизнесом на этой территории и 10% - это сельское хозяйство», — сообщил он.

Особенное внимание было уделено Северному морскому пути. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что Минприроды России должно разработать критерии судоходства по Северному морскому пути.

«Эти критерии должны быть очень жесткими, возможно, самыми жесткими в мире, поскольку последствия разлива нефти в северных морях несопоставимы с Мексиканским заливом, например. Экология на первом месте, все остальное вторично», — считает он.

В свою очередь, зампред госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов в своем выступлении сообщил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, объемы перевозок грузов увеличиваются. По его словам, Северный морской путь - это единственная дорога, в которой у России уникальные компетенции.

Особенно ярко на форуме прозвучала международная повестка. Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, наблюдается растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.