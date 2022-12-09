«Я с ним очень жестко поговорил». Громкий скандал с сыном чиновника из Чувашии

"Я был бы очень рад прояснить всю ситуацию для ваших читателей. По поводу учительницы - поговорить лично с ней, увы, у меня не получилось. Простила ли она меня, вопрос остается открытым, поскольку никакого ответа я не получил. Кадетский корпус я закончил около полугода назад. Я хотел бы лично извиниться, если будет такая возможность. Преследование — это то, что не совсем является достоверным. Да, я ехал за такси, но не за конкретным человеком. Я понятия не имел, сидит там преподаватель или нет. Я говорил неправильные вещи в ее сторону, однако конкретно слежкой я не занимался. Вообще это был конфликт двоих людей, который вынесли за рамки… двоих людей. Я не могу сказать, что дело было только в оценках, скорее наш конфликт был из-за того, что ей показалось, что я где-то себя неправильно повел, где-то мне показалось, что преподаватель неправильно повел себя по отношению ко мне", — пояснил он.