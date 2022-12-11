Шиханы внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" администрации главы республики.
"Башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау стали на шаг ближе к получению статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их внесли в предварительный список таких объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внесение шиханов в список объектов всемирного наследия послужит мировой известности региона и станет мощным экономическим стимулом.
"ЮНЕСКО, одна из авторитетнейших организаций ООН, несмотря на конъюнктуру, признает уникальность шиханов, их общемировую ценность и значимость. Включение в список объектов Всемирного наследия - это не только способ сохранить шиханы. Это мировая слава и, как следствие, мощный экономический стимул. Ждем положительного решения и продолжаем развивать туристическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Шиханы являются древними коралловыми рифами, образовавшимися на дне Пермского моря. Их возраст - более 230 трлн лет. Их внесли в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.