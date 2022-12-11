Шиханы внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

"ЮНЕСКО, одна из авторитетнейших организаций ООН, несмотря на конъюнктуру, признает уникальность шиханов, их общемировую ценность и значимость. Включение в список объектов Всемирного наследия - это не только способ сохранить шиханы. Это мировая слава и, как следствие, мощный экономический стимул. Ждем положительного решения и продолжаем развивать туристическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.