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44 минуты назад

Вассерман раскрыл число карманов на своем жилете

Елена Прошина

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Вассерман раскрыл число карманов на своем жилете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вассермана, его жилет имеет 28 карманов, при полной загрузке он весит более семи килограммов.

«Но сейчас я ношу его гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», – сказал он.

Вассерман пояснил, что ранее он мог выйти из дома на целый день, поэтому держал при себе «кучу всяких мелочей», которые могли понадобиться в любой момент. Однако сейчас времени на прогулки почти нет, так что жилет почти не нужен.

Он также добавил, что брюки, жилеты и куртки для него изготавливает фирма по пошиву спецодежды. К примеру, подобный жилет продается на сайте компании за пять тысяч рублей.

К слову, раньше Вассермана можно было крайне редко увидеть без легендарного жилета. Однако в свой первый рабочий день в Госдуме в октябре 2021 года, он пришел без него. По словам публициста, он решил сначала узнать о правилах охраны, чтобы потом уже решить, что носить. Вместо этого Вассерман пришел с планшетным компьютером, который он для удобства повесил на шею.

Общество,Анатолий Вассерман,Госдума,
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