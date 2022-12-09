Вассерман раскрыл число карманов на своем жилете

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Вассермана, его жилет имеет 28 карманов, при полной загрузке он весит более семи килограммов.

«Но сейчас я ношу его гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», – сказал он.

Вассерман пояснил, что ранее он мог выйти из дома на целый день, поэтому держал при себе «кучу всяких мелочей», которые могли понадобиться в любой момент. Однако сейчас времени на прогулки почти нет, так что жилет почти не нужен.

Он также добавил, что брюки, жилеты и куртки для него изготавливает фирма по пошиву спецодежды. К примеру, подобный жилет продается на сайте компании за пять тысяч рублей.