Пожар в Мега Химки: что делать, если вы оказались в ТЦ во время тревоги

Утром 9 декабря в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар, охвативший площадь в 17 тыс. кв. м. По данным МЧС, в гипермаркете строительных и хозяйственных товаров OBI на территории "Меги" в 5:58 утра сработала сигнализация. К приезду спасателей огонь распространился со складов на сам торговый центр. Пожару присвоили четвертый уровень сложности. Погиб охранник торгового центра. Материальный ущерб, по подсчетам, достигнет 20-30 млрд рублей, что станет рекордной величиной страхового убытка по таким объектам для РФ. Основные версии причин возгорания — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

Фото: Pxhere Pxhere

"Рамблер" расскажет, что делать, если во время тревоги вы оказались в торговом центре.

Видео дня

Торговые центры в холодное время года становятся основным по посещаемости местом для жителей городов. Здесь люди прогуливаются по магазинам, обедают или ужинают, посещают кинотеатры и развлекательные мероприятия. Словом, в больших ТЦ можно интересно провести целый день.

Однако, никто не застрахован от несчастных случаев. Пожар, как показало время, может произойти в любом, даже самом современном, торговом центре.

Поэтому, во время прогулки в ТЦ не забывайте о безопасности - запоминайте свой маршрут, обращайте внимание на магазины, мимо которых шли, и на расположение эвакуационных выходов. В экстренных ситуациях ваша внимательность сильно облегчит спасение.

В случае, если вы оказались в ТЦ во время тревоги, важно соблюдать рекомендации МЧС России.

Главное в такой момент – избегать паники. Так, почувствовав запах дыма или увидев пламя, сохраняйте спокойствие. Постарайтесь трезво оценить масштаб опасности. Если ТЦ вам хорошо знаком, поспешите покинуть его по самому быстрому и безопасному маршруту.

При этом не идите в места с большой концентрацией дыма, не поднимайтесь выше по этажам, не бегите в отдаленные помещения и не пытайтесь прятаться. Лифты в ТЦ могут быть отключены в любой момент, поэтому пользоваться ими тоже не стоит. Из безопасного места позвоните в пожарную охрану.

Очень важно во время пожара защитить органы дыхания. Самый простой способ – использовать влажную ткань. Если нечем намочить тряпку, берите сухую.

Дым распространяется вверх, поэтому при движении старайтесь опуститься как можно ниже - здесь меньше концентрация дыма. Идите к выходу с умеренной скоростью, избегая давки. Если вы уже оказались в толпе, сожмите кулаки, согните руки в локтях и прижмите их к телу. Упирайтесь ногами вперед, наклонив корпус назад. Старайтесь как бы сдерживать напор спиной, освобождая пространство для движения вперед.

Если из-за задымления вы уже не видите дорогу, то старайтесь держаться стен или поручней. В том случае, если по мере приближения к выходу вы чувствуете, что температура растет, возвращайтесь обратно.

Если на вас загорелась одежда, бежать ни в коем случае нельзя. Так пламя станет только сильнее. Нужно быстро попытаться снять горящую одежду, сбить с нее пламя или самому кататься по полу, чтобы потушить огонь. Рекомендуют также завернуться в плотную ткань, чтобы прекратить доступ кислорода к пламени.

Те, кто способен посильно помогать сотрудникам ТЦ в ликвидации пожара, могут это делать, но гораздо важнее в этом им не мешать. Дело в том, что сотрудники ТЦ обязаны иметь план для таких ситуаций и должны проходить инструктаж по пожарной безопасности.