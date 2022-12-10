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54 минуты назад

Более 321,8 млн тестов на коронавирус провели в России

Агентство «Москва»иещё 1

Более 321,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Более 321,8 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 321,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 171 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

Уточняется, что под медицинским наблюдением остаются 284 человека.

Общество,Биология,COVID-19,Роспотребнадзор,
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