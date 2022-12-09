Виктор Бут, которого США обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение к себе во время обмена. Об этом ТАСС рассказала его супруга Алла Бут.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Все обсудили», - рассказала Алла Бут.

Она также добавила, что супруг не спал три дня и сейчас плохо себя чувствует, он сильно истощен.

«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», - сказала она.

Семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут все его документы и рисунки российскому посольству.

«Я надеюсь, что все документы и рисунки его будут в ближайшее время переданы российскому посольству. Мы уже ночью сегодня разговаривали с послом РФ. Мы надеемся, что американская сторона передаст ему те документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы, вовремя не были подготовлены», - добавила Бут.

Ранее сам Виктор Бут поблагодарил российские власти и всех, кто принимал участие в его освобождении. Он также выразил благодарность супруге и маме, подчеркнув, что «неимоверно рад». Он заявил, что «верил и не сомневался в том, что этот день настанет».

Напомним, Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», считающейся в США террористической.