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1 час назад

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Lenta.ru

Россияне назвали подарки, которые они больше всего хотели бы получить на Новый год. Соответствующее исследование ювелирного бренда Sokolov и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» поступило в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 декабря.

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Фото: ТАССТАСС

В ходе эксперимента выяснилось, что 72 процента опрошенных женщин считают самым хорошим подарком на грядущий праздник ювелирные украшения. В то же время 64 процента респонденток хотели бы получить от своего избранника новую модель смартфона iPhone.

Мужчины, в свою очередь, ждут от близких или родственников новый телефон (35 процентов), игровую приставку или игры к ней (25 процентов). Также жители России назвали желанными новогодними подарками персональные гаджеты или одежду. За эти варианты проголосовали 35 и 21 процент респондентов соответственно.

Кроме того, стало известно, что 94 процента опрошенных мужчин чаще обращают внимание на стоимость подарков, а для 45 процентов россиянок их стоимость не имеет значения.

Ранее в декабре россияне назвали ювелирные украшения, которые мечтают приобрести больше всего. Так, 82 процента россиян считают идеальным аксессуаром золотое кольцо с крупным бриллиантом и готовы потратить на это изделие до 100 тысяч рублей.

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