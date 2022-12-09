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29 минут назад

Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

Елена Прошина

Самолет с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2
Фото: ТАССТАСС

Собеседник агентства уточнил, что Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта, как только пройдет все необходимые процедуры.

Издание напоминает, что Виктор Бут был осужден в США за торговлю оружием. Его задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу Соединенных Штатов местным судом. Россиянина сочли виновным в незаконной поставке оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», признанной в США террористической организацией. Его приговорили к штрафу в размере $15 млн и 25 годам тюрьмы.

Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюремному заключению за контрабанду наркотиков.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Международный аэропорт Внуково,
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