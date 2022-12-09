Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

Самолет с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Собеседник агентства уточнил, что Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта, как только пройдет все необходимые процедуры.
Издание напоминает, что Виктор Бут был осужден в США за торговлю оружием. Его задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу Соединенных Штатов местным судом. Россиянина сочли виновным в незаконной поставке оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», признанной в США террористической организацией. Его приговорили к штрафу в размере $15 млн и 25 годам тюрьмы.
Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюремному заключению за контрабанду наркотиков.