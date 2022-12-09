Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

Издание напоминает, что Виктор Бут был осужден в США за торговлю оружием. Его задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу Соединенных Штатов местным судом. Россиянина сочли виновным в незаконной поставке оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», признанной в США террористической организацией. Его приговорили к штрафу в размере $15 млн и 25 годам тюрьмы.