Названы симптомы ОРВИ, при которых нужно вызывать скорую

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал россиянам об алгоритме действий при подозрении на заражении COVID-19 и гриппом одновременно. Рекомендациями на этот счет он поделился в беседе с RT.

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В первую очередь, по словам инфекциониста, необходимо провести тестирование, хотя бы экспресс-тестами на грипп и коронавирус. В зависимости от результата и рисках, связанных с возрастом, хроническими заболеваниями или беременностью, если таковые есть, будет варьироваться лечение. Кроме того, если в результате тестирования выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты.

Также Поздняков посоветовал при подозрениях на заражение и COVID-19 и гриппом не спешить с вызовом скорой, а сосредоточиться на определении симптоматики.

«Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2 градуса и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно», — пояснил врач.