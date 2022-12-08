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13 минут назад

Сотрудницы колонии призвали Грайнер снова приехать к ним

Илья Родин

Сотрудницы колонии, в которой олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер отбывала наказание, пригласили ее снова к ним приехать. Об этом пишет РБК.

«Приедешь сюда?», - спросили сотрудницы исправительного учреждения.

И призвали приезжать снова.

Ранее сообщалось, что пресс-служба ФСБ опубликовала кадры обмена российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер.

Кто такая Бриттни Грайнер

На них Грайнер с ошеломленным, но счастливым лицом, подписывает необходимые документы, выходит из ворот колонии и садится в машину.

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