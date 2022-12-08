Сотрудницы колонии, в которой олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер отбывала наказание, пригласили ее снова к ним приехать. Об этом пишет РБК.
«Приедешь сюда?», - спросили сотрудницы исправительного учреждения.
И призвали приезжать снова.
Ранее сообщалось, что пресс-служба ФСБ опубликовала кадры обмена российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер.
На них Грайнер с ошеломленным, но счастливым лицом, подписывает необходимые документы, выходит из ворот колонии и садится в машину.