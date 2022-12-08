ФСБ опубликовало кадры обмена Бута на Грайнер

ФСБ опубликовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Грайнер освободили из колонии и доставили к месту обмена спецбортом. Девушка заявила, что счастлива.

Виктору Буту дали позвонить родственникам.

«Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», — сказал он матери по телефону.

Ранее Бут созванивался с матерью и женой. Он сообщил, что у него все нормально.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в колонии в Мордовии, была обменяна 9 декабря в аэропорту Абу-Даби на гражданина России Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием. Бут был осужден в США на 25 лет за «торговлю оружием и поддержку террора».