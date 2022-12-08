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14 минут назад

ФСБ опубликовало кадры обмена Бута на Грайнер

Газета.Ru

ФСБ опубликовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Грайнер освободили из колонии и доставили к месту обмена спецбортом. Девушка заявила, что счастлива.

Виктору Буту дали позвонить родственникам.

«Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», — сказал он матери по телефону.

Ранее Бут созванивался с матерью и женой. Он сообщил, что у него все нормально.

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в колонии в Мордовии, была обменяна 9 декабря в аэропорту Абу-Даби на гражданина России Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием. Бут был осужден в США на 25 лет за «торговлю оружием и поддержку террора».

Грайнер задержали в Шереметьево при прохождении таможенного контроля. При себе у нее было обнаружено запрещенное в РФ гашишное масло.

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