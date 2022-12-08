Кто такой Виктор Бут: биография «Оружейного барона»

Талантливый полиглот, чья жизнь стала основой для голливудского боевика и «беспринципный разжигатель войн». Перевозчик цветов и продавец ракет. Осуждённый на 25 лет в американской тюрьме за сговор с целью убийства граждан США, а также любящий муж и отец. Биография Виктора Бута, «Торговца смертью», полна белых пятен и противоречий. Но что же доподлинно известно о самом знаменитом торговце оружием из России?

Полиглот-подполковник

Виктор Анатольевич Бут родился в январе 1967 года в Душанбе, хотя сам он иногда называет своей малой родиной Ашхабад. Маленького Виктора вспоминают как исключительно талантливого ребёнка – лучший в классе, трудолюбивый, инициативный, секретарь школьного комсомола и настоящий полиглот. Талант к изучению языков был у Виктора с детства – уже в школе он выучил английский, немецкий, португальский, фарси, дари и даже искусственный язык эсперанто. В будущем Виктор освоил ещё целых восемь языков, включая некоторые диалекты народов Африки.

После школы Виктор собрался поступить в МГИМО – мечтой его детства была работа дипломатом. Но этому не суждено было сбыться. Экзамены Виктор провалил, после чего на два года ушёл в армию. После службы Бут всё же поступил, но уже в Военный институт иностранных языков. Учёбу он совмещал с подработкой переводчиком в Анголе, Мозамбике и других странах Африки. В одной из таких командировок Виктор познакомился со своей будущей женой Аллой, которая спустя год родила ему дочь Елизавету.

Сам Бут утверждает, что в какой-то момент он уволился из Вооруженных Сил находясь в звании подполковника. Однако биография Виктора Бута полна несостыковок – по информации из других источников, Бут ушёл со службы в звании майора ГРУ, а за свою военную карьеру успел поучаствовать в советских военных операциях на территории Анголы.

Торговец цветами

Гражданская жизнь Виктора началась с карьеры переводчика в центре авиаперевозок. Уже привычные командировки в Африку и Бразилию, спокойная семейная жизнь. Но Виктору было этого мало – со временем он стал мечтать о собственном бизнесе.

После распада СССР авиация в стране пришла в упадок. Предприятия разорялись, самолёты выставляли на продажу за бесценок. И Бут воспользовался одной из таких возможностей – приобрёл подержанный грузовой самолёт всего за 120 тысяч долларов. Интересно, что до сих пор никто не знает, где этот самолёт был куплен и откуда молодой переводчик взял такие деньги. Сам Бут никогда не делился подробностями: «достать для меня деньги никогда не было проблемой». Но именно это приобретение стало первым шагом Виктора Бута к созданию собственной оружейной империи.

В начале всё было вполне легально. На своём самолёте Виктор перевозил цветы – купленный за два доллара в ЮАР гладиолус летел в ОАЭ, где уходил уже за сто. Не удивительно, что капитал Бута рос небывалыми темпами – через несколько лет Виктор уже владел собственной авиакомпанией. Под его руководством работали сотни человек, в ангарах стояли десятки самолётов, а штаб-квартира располагалась в Эмиратах.

И самолёты Бута больше не возили одни только цветы – мясо, мебель, хозяйственные товары. Бут брал на борт всё, за что обещали хорошие деньги.

Оружейный барон

В 1996 году Бут стал осуществлять поставки российских самолетов-истребителей в Малайзию. И вместе с этим его имя стало появляться в мировых СМИ – сначала пошли слухи, потом последовали прямые обвинения. Виктора заподозрили в торговле оружием с теми странами, которые попали под международное эмбарго.

Обвинения усиливались, и в отношении Виктора начались первые расследования. Появились свидетельства очевидцев и сотрудников компании. К концу 90-х Бута уже прозвали крупнейшим в России нелегальным торговцем оружием. Пороховой след, оставленный Бутом, вёл как к легитимным правительствам, так и к незаконным формированиям. Афганистан и Ангола, Руанда и Сьерра-Леоне, Либерия и Конго, даже боевики из «Талибана» и «Аль-Каиды» (признаны экстремистскими и запрещены в России). Улики указывали на то, что Бут брал оплату за свои услуги не только наличными – алмазы и наркотики тоже годились, ведь Бут и их пускал на продажу.

На рубеже 90-ых и нулевых годов одно из американских расследований в отношении Бута вызвало небывалый ажиотаж – Виктора заподозрили в организации крупнейшего чёрного рынка оружия.

К расследованию подключилась Британия и спецслужбы США. Телефонное прослушивание высокопоставленных лиц нескольких стран показало, что имя Виктора Бута упоминается практически постоянно. Интересно, что оружейный барон не пользовался псевдонимами, когда «работал с клиентами» – его настоящее имя было широко известно в узких кругах.

В начале 2000 года Бута впервые публично обвинили в торговле оружием на самом высоком международном уровне. На уроженца Душанбе началась настоящая охота – Интерпол выдал международный ордер на арест Виктора, за его самолётами следили со спутников, активы компаний, чья деятельность оказывалась связана с его именем, замораживались. США и Европа внедряли шпионов в верхушки тех стран, которые могли пользоваться услугами «торговца смертью», а глава Белого дома Джордж Буш лично обвинил Бута в поддержке вооруженного конфликта в Республике Конго и угрозе внешней политике Соединённых Штатов. Именно тогда Виктора Бута впервые назвали «Торговцем смертью» – прозвище, плотно приросшее к нему в будущем.

Арест. Тюрьма. Обмен?

На тот момент сам Бут проживал в Эмиратах, но как только вокруг него разразился международный скандал, он поспешил на родину, в Москву. Как только Виктор Бут столкнулся с первыми обвинениями в свой адрес, он сразу же стал их опровергать – и опровергает до сих пор. В ноябре 2006-го он даже пришёл на радио «Эхо Москвы», в котором дал интервью. По его мнению, преследование со стороны стран Запада связаны с попытками обвинителей оправдать свои внешнеполитические неудачи.

«Я ничего в своей жизни не сделал такого, за что бы я мог переживать, от кого-то прятаться и бегать», – заявил он.

Впрочем, следующие несколько лет Бут провёл в России, хотя, по некоторым данным, деятельность его оружейной империи не прекратилась. Согласно информации из некоторых источников, пока Бут скрывался от Интерпола в Москве, его самолёты поставляли оружие и армии самих США, когда те вторглись в Ирак.

В начале 2008 года Бут всё же решил выехать из России. И это было его фатальной ошибкой – россиянина заманили на несуществующую сделку, на которой «торговец смертью» и был арестован. Спустя четыре года Бут наконец-то услышал свой приговор – 25 лет лишения свободы.

Биография Виктора Бута послужила сценарием сразу для нескольких фильмов – «Оружейный Барон» с Николасом Кейджем, «Кандагар» Андрея Кавуна. Но и после ареста имя Бута не ушло из новостных заголовков. СМИ регулярно сообщали, что Россия может потребовать выдать ей Виктора, ведь и на родине он обвиняется по целому ряду уголовных дел. Неоднократно писали и о его невиновности, тяжёлых условиях содержания, говорили о обмене на граждан США.