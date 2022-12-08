Супруга россиянина Виктора Бута рассказала, что ее муж еще два дня назад ничего не знал о предстоящем обмене его на американку Грайнер и о готовящемся возвращении в Россию.

«Нам позвонили, когда уже Виктор был в самолете. Сказали, что мы его сегодня встречаем», – сказала она, передают «Известия».

По ее словам, в аэропорт они взяли с собой теплые вещи – куртку, свитер и носки, а на ужин она приготовила котлеты и плов.

Супруга Бута добавила, что во вторник говорила с ним по телефону, и муж ничего не знал об обмене, ждала и сегодня вечером звонка, но вместо этого увидит и обнимет его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».