Поступок украинских волонтеров, которые во время визита в Конгресс США демонстративно встали ногами на флаг Донецкой народной республики (ДНР) и вытирали о него обувь, показывает настрой коллективного Запада к России. Так на инцидент отреагировал бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

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По словам Мирошника, такого рода действия не требуют смелости или отваги. Однако он отметил, что этот поступок показывает настроения, которые преобладают в западных странах по отношению к Москве. По мнению Мирошника, «они беснуются».

«Насколько они ненавидят, насколько они считают, что это такая проблема для них — существование России, существование нас и наличие другой идеологии», — высказался бывший посол республики Донбасса.

В четверг, 8 декабря, военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как, предположительно, украинские делегаты перед камерой вытирают ноги о флаг ДНР.