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37 минут назад

В Донбассе отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР

Lenta.ruиещё 2

Поступок украинских волонтеров, которые во время визита в Конгресс США демонстративно встали ногами на флаг Донецкой народной республики (ДНР) и вытирали о него обувь, показывает настрой коллективного Запада к России. Так на инцидент отреагировал бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

В Донбассе отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мирошника, такого рода действия не требуют смелости или отваги. Однако он отметил, что этот поступок показывает настроения, которые преобладают в западных странах по отношению к Москве. По мнению Мирошника, «они беснуются».

«Насколько они ненавидят, насколько они считают, что это такая проблема для них — существование России, существование нас и наличие другой идеологии», — высказался бывший посол республики Донбасса.

В четверг, 8 декабря, военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как, предположительно, украинские делегаты перед камерой вытирают ноги о флаг ДНР.

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На записи видно, как один из мужчин, который, предположительно, является представителем Украины, держит в руках черно-сине-красное полотно. Он расстилает его на ковре, встает на него и жестом предлагает стоящим рядом последовать его примеру. По словам журналиста, представители Конгресса «перфоманс» не поддержали, однако и «останавливать украинцев никто не стал».

Общество,Родион Мирошник,Евгений Поддубный,Конгресс США,
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