Куклачев раскритиковал пресс-атташе Бразилии за жестокость к коту

«Кот в Бразилии пробрался на эту территорию, чтобы тоже поговорить и сказать свое мнение. А этот пресс-атташе, не соображая, что кошка, вообще-то, во всех религиях даже в алтарь может зайти, чистейшее существо... Пресс-атташе такие бессердечные, бездушные люди присутствуют там. Я пожалел Бразилию, народ, который веселый и жизнерадостный. И вот такое отношение к животным», - добавил он.