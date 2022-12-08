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20 минут назад

Куклачев раскритиковал пресс-атташе Бразилии за жестокость к коту

Елена Прошина

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев раскритиковал действия представителя сборной Бразилии, который сбросил кота со стола во время пресс-конференции на чемпионате мира по футболу. Телеграм-каналу «Абзац» он заявил, что пресс-атташе причинил коту страшную боль.

Куклачев раскритиковал пресс-атташе Бразилии за жестокость к коту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда кошку берут, как он это сделал, – за спину, взял ладонью всю кожу... Он как бы вырвал кожу из позвоночника, он нанес большую боль, травму кошке. Это страшная боль для нее, как она еще не закричала. Так взять двумя руками по всему позвоночнику... Это не массаж», - заявил возмущенный Куклачев.

По словам дрессировщика, кошка почти во всех религиях считается «чистейшим существом», которому разрешено даже в алтарь входить.

«Кот в Бразилии пробрался на эту территорию, чтобы тоже поговорить и сказать свое мнение. А этот пресс-атташе, не соображая, что кошка, вообще-то, во всех религиях даже в алтарь может зайти, чистейшее существо... Пресс-атташе такие бессердечные, бездушные люди присутствуют там. Я пожалел Бразилию, народ, который веселый и жизнерадостный. И вот такое отношение к животным», - добавил он.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил оштрафовать представителя бразильской сборной за грубое отношение к коту. Он также отметил, что деньги нужно передать в пользу приюта животных.

Общество,Дмитрий Губерниев,Юрий Куклачев,
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