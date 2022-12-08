Медведев назвал основания для возвращения смертной казни

В настоящее время речи о немедленном возврате в России смертной казни не идет, однако это возможно при весомых основаниях — если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время. Такие основания назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало», — подчеркнул политик.
По словам Медведева, в таком случае не нужно менять Конституцию. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни, добавил зампред Совбеза.