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29 минут назад

Медведев назвал основания для возвращения смертной казни

Lenta.ru

В настоящее время речи о немедленном возврате в России смертной казни не идет, однако это возможно при весомых основаниях — если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время. Такие основания назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало», — подчеркнул политик.

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По словам Медведева, в таком случае не нужно менять Конституцию. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни, добавил зампред Совбеза.

Общество,Видео,Дмитрий Медведев,
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