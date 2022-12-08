В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
34 минуты назад

МВД РФ запретило надевать наручники на женщин и детей

Москва24иещё 12

Министерство внутренних дел России заявило, что теперь на женщин и детей, а также фигурантов экономических преступлений запрещено надевать наручники. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД РФ запретило надевать наручники на женщин и детей
Фото: ТАССТАСС

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" (наручники. – Прим. ред.) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований", – цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители ведомства открыли пункты, в которых люди другого гражданства могут получить ответы на вопросы о военной службе по контракту.

Точки приема находятся в зданиях территориальных органов МВД и региональных филиалах федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис".

Общество,Ирина Волк,МВД России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители