В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

В четверг на пленарном заседании Госдума приняла закон о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России. Об этом пишет РИА Новости.

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Законопроект, согласно которому воспользоваться суррогатным материнством смогут только граждане РФ, был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Согласно этому закону, иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В мае 2022 года законопроект был принят в первом чтении, во втором чтении он был принят в среду.

Ко второму чтению к новому закону поступили поправки, в них, в том числе, о том, что лица, заключившие договор о суррогатном материнстве, брак которых был расторгнут, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью.