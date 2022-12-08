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48 минут назад

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

Елена Прошина

В четверг на пленарном заседании Госдума приняла закон о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России. Об этом пишет РИА Новости.

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект, согласно которому воспользоваться суррогатным материнством смогут только граждане РФ, был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Согласно этому закону, иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В мае 2022 года законопроект был принят в первом чтении, во втором чтении он был принят в среду.

Ко второму чтению к новому закону поступили поправки, в них, в том числе, о том, что лица, заключившие договор о суррогатном материнстве, брак которых был расторгнут, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит «предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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