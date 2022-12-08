«Риск заболеть есть у всех»: медик об опасности свиного гриппа

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоить предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

Классификация и стадии развития свиного гриппа

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что свиной грипп известен медикам уже не один год.

— H1N1 — подтип вируса гриппа, он довольно известен. Мы уже имели опыт его лечения и болели им. Это было, если мне не изменяет память, лет 15 назад. Свиной грипп — одна из тех разновидностей гриппа, которые мы все знаем. В основном им болели свиньи, но по непонятным причинам вирус перешел на человека и остался в популяции, — рассказал эксперт.

Сезонный грипп

По словам врача, свиной грипп продолжает циркулировать в человеческой популяции.

— Сейчас свиной грипп все еще остался. Всемирная организация здравоохранения регулярно дает прогнозы относительно гриппа на сезон. Они не всегда могут точно предсказать, но на тему гриппа приблизительно дают прогнозы: какие штаммы будут циркулировать. Просто иногда меняются условия, и появляется неожиданный штамм. Поэтому встает вопрос о подготовке вакцины, которая могла бы перекрывать все известные серотипы вируса, — объяснил медик.

Кто может заболеть? Группы риска

Кондрахин подчеркнул, что риск заболеть свиным гриппом есть абсолютно у всех. В группе риска — люди, которые находятся в скученном пространстве: например, дети в коллективах и взрослые в офисах, уточнил специалист.

Признаки и симптомы свиного гриппа

Проявляет свиной грипп себя абсолютно так же, как и любой грипп, отметил Кондрахин.

Первым делом у человека появляется высокая температура под 40 градусов (как правило, с выраженными болями в мышцах и костях), наблюдаются выраженная интоксикация и головная боль. Со временем появляются першение и боль в горле, насморк.

Коронавирус усиливает грипп

Существует вероятность одновременного течения свиного гриппа и коронавируса, отметил Кондрахин.

— И то, и другое — вирус, но у каждого есть свой излюбленный «заход» в организм. Вирусы коварны тем, что умудряются обмануть иммунную систему, которая перестает видеть вирус. Происходит накопление вирусных частиц. Человек, находясь в инкубационном периоде по гриппу, с ослабленным иммунитетом, может параллельно заразиться коронавирусом, — пояснил Кондрахин.

Осложнения при свином гриппе

Свиной грипп опасен и своими последствиями, предупредил специалист.

— При неправильном лечении или если человек не выполняет рекомендации врача, тяжелым осложнением является пневмония, которая может быть очень коварна. Но, в отличие от коронавируса, пневмония возникает не так часто, — объяснил врач.

По словам собеседника «ВМ», после свиного гриппа могут также возникать бактериальные инфекции. Кроме того, возможны тяжелые заболевания сердца.

Лечение свиного гриппа

При появлении настораживающих симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, уверен врач.

— Если неправильно разобраться, какой вирус поразил организм, то человек, принимая непонятные препараты, лишь ухудшает прогноз: вирус все больше развивается, и лечить его становится сложнее. Надо срочно обратиться к врачу и выполнять все рекомендации, — рассказал специалист.

По словам эксперта, при заболевании свиным гриппом нужно находиться дома. Вирус нельзя переносить на ногах: это чревато серьезной нагрузкой на сердце.

Вакцинация от свиного гриппа

Как отметил Кондрахин, существуют вакцины от свиного гриппа.

— Можно вакцинироваться от свиного гриппа, только при вакцинации важно уйти от источников возможного заражения. Фактически организм заражается и получает иммунный ответ. Так как заражение происходит минимальное, организм вырабатывает антитела. И когда в организм попадет настоящий вирус, ему не понадобится тратить время на создание антител. Если мы хотим себя защитить, нужно 14 дней после прививки находиться вне зоны риска: на даче или дома, избегать мест скопления людей, поликлиник и так далее, — порекомендовал врач.

Вакцина от ковида не поможет

Вакцина от коронавируса на свиной грипп не влияет, однако и вакцина от гриппа не гарантирует того, что человек не заболеет, подчеркнул Кондрахин. Просто прививка облегчает течение болезни, уточнил врач.

Профилактика в домашних условиях

Чтобы снизить вероятность заболевания, важно проводить грамотную профилактику, уверен медик.

— В домашних условиях профилактировать свиной грипп очень просто. Нужны маски и перчатки. Важно проветривать помещения, делать влажную уборку. В питании должно быть побольше витаминов. Необходимы закаливающие мероприятия, укрепляющие организм. Например, водные процедуры. Нужна санация очагов инфекции: кариозных зубов, хронического гайморита, ринита, тонзиллита, — заключил эксперт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию пришел самый опасный вариант гриппа - вирус гриппа А (H1N1). Он способен нанести серьезный ущерб здоровью заболевшего.

"Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1)... [Этот вирус] вызвал пандемию 2009–2010 года", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

H1N1 обладает высоким потенциалом распространения, нередки летальные исходы в группе пожилых и людей с пониженным иммунитетом. По словам главы ведомства, минимальный инкубационный период для появления симптомов может составлять от нескольких часов до семи дней. При этом и свиной грипп, и коронавирус, и другие респираторные инфекции начинаются одинаково: у больного возникает общее недомогание, повышается температура.

"Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые", - заключила Попова.

Система здравоохранения России, по ее словам, готова к росту числа заболевших. Пациентам рекомендуется не пытаться диагностировать и лечить заболевание самостоятельно, а сразу же обращаться к врачу. Повышенный уровень Свиной грипп был выявлен уже в 74 регионах России, заявили в Роспотребнадзоре.

Повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей отмечается и в столице. Особенно заболеваемость распространена среди взрослых и среди детей 7 -14 лет. Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. В школы разосланы письма с требованием отправлять весь класс на дистанционное обучение, если болеют более 20% учеников.

Три волны Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее спрогнозировал в нынешнем эпидемическом сезоне три волны заболеваемости гриппом. По словам специалиста, в настоящее время идет первая волна, вторая ожидается после новогодних праздников, а третья - в конце февраля.

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"У каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов", - отметил Тимаков.

По его мнению, текущий подъем заболеваемости пойдет на спад через две-три недели.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Дефицита лекарств против гриппа в российских аптеках нет, подчеркнул также министр. По словам Мурашко, все российские вакцины против гриппа эффективны в том числе и против варианта H1N1.

"Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна", - резюмировал Мурашко.

В ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным. С такой оценкой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в четверг, 8 декабря.

Она пояснила в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», что грипп зарегистрирован в 74 регионах страны.

«Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная», — сказала глава Роспотребнадзора.

По данным Поповой, за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. Она подчеркнула, что ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания.

Пик заболеваемости гриппом в случае пренебрежения мерами профилактики заболевания может произойти в России к Новому году, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье - то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, в большом скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

В последние два года народ стал забывать на фоне коронавирусной инфекции о гриппе. Но он никуда не делся и вакцинация от этой болезни может очень даже пригодится, считают специалисты федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

«Осенью и зимой 2022 года о гриппе снова стали говорить чаще – уже в ноябре количество случаев заболевания стало стремительно увеличиваться, возросло и количество госпитализаций, особенно часто в больницы начали попадать дети. Статистика настораживает – в одной только Москве в конце ноября число детей, попавших в больницу с гриппом и ОРВИ, оказалось в два раза больше, чем это было в доковидные годы. И, если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьезно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа, очевидно, доминирует», - рассказала «Вестям Подмосковья» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Эксперт указала на главные симптомы гриппа, которые проявляются как у детей, так и у взрослых. Это высокая температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит. Такие же симптомы типичны и для острых респираторных инфекций.

Штамм гриппа редко бывает один. В этом сезоне увеличилось число пациентов с А(H1N1)-2009 — так называемым свиным гриппом. Он вызывает и другой симптом — диарею и рвоту. Появление этого штамма не является поводом для паники, но врачи советуют обращать на него внимание, так как из-за диареи и рвоты люди могут спутать его с кишечной инфекцией или отравлением.

В таких случаях часто помогают исследования. В той же сети KDL можно сдать анализ на генотипирование вируса гриппа (А/B) или анализ на выявление «свиного» гриппа - РНК вируса гриппа A/H1N1. Биоматериалом может выступить мокрота от кашля, а также мазок из ротоглотки и носоглотки. После обследования врач сможет назначить правильное лечение.

По мнению экспертов, эпидемия гриппа пика еще не достигла. Число случаев будет расти. Самый надежный способ защиты от заболевания — вакцинация, которую лучше всего делать еще в начале осени. Сейчас следует постараться реже бывать в местах скопления людей и чаще мыть руки. Если болезнь наступила и улучшения нет уже неделю, то нужно обратиться к врачу.

При заболевании гриппом и ковидом одновременно, необходимо следить за симптоматикой, исходя из которой будет подобрано лечение. Об этом в разговоре с RT рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Он отметил, что данных о том, как протекает сочетанная инфекция, на сегодняшний день недостаточно, поскольку подобных случаев крайне мало.

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«Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2°С и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно», — подчеркнул Поздняков.

В случае выраженной симптоматики — температуры выше 39°С, признаков интоксикации или кровотечения в слизистых оболочках, специалист рекомендует незамедлительно вызвать врача, который оценит необходимость госпитализации.

Если человек относится к группе риска по возрасту или имеет хронические заболевания, Поздняков посоветовал делать экспресс-тесты как на грипп, так и на ковид.

Щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«При ковиде в горле не щекотало. А при гриппе начинает щекотать. Это как раз и говорит, что активируются грибковые инфекции. Болеют чаще всего люди, которые имеют грибковые тонзиллиты. Не понимая этого, начинают пить противовирусные и на второй день идет огромнейшая атака, на второй день температура 39, сразу пневмония и стационар. Такая сейчас некрасивая картинка», — сказала Людмила Лапа.

Терапевт подчеркнула, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля.