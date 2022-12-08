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25 минут назад

Попова рассказала о более заразных вариантах омикрон-штамма коронавируса

Елена Прошина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о появлении более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса, однако в России они не выявлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Попова рассказала о более заразных вариантах омикрон-штамма коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, внутри подвариантов штамма «омикрон» COVID-19 генотипов BA.4, BA.5 уже выявлены внутренние отделения. Она подчеркнула, что западные коллеги уже выявили потенциальные, более заразные варианты.

«Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное количество случаев – это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года», - рассказала Попова.

Она также добавила, что подвид «цербер» встречается в России крайне редко, в единичных случаях.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что в данный момент в России идет очередная волна COVID-19. По его словам, она будет затяжной, с несколькими фазами роста и падения. Ожидается, что значения будут высокими до весны. Ситуация пойдет на спад лишь в конце апреля.

Общество,Николай Крючков,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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