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43 минуты назад

Попова: в РФ наработаны четыре вакцины от гриппа

ТК «Звезда»

В России на данный момент наработаны четыре различных вакцины от гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: в РФ наработаны четыре вакцины от гриппа
Фото: ТАССТАСС

«Наработано достаточное количество отечественной вакцины. Это четыре разных вакцины российских, все эффективны, сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день привита уже половина совокупного населения РФ.

«Это достаточно высокий показатель, практически вся вакцина уже использована. Осталось там ее не больше 3% от всего объема, который был наработан, в разных регионах эти остаточки есть. Но я уверена, что до конца недели она будет использована вся», - рассказал Попова.

Ранее Попова заявила, что вариант гриппа, который пришел в страну в этом году, наносит серьезнейший ущерб здоровью. Она объяснила, что свиной грипп провоцирует множество осложнений. Более того, встречаются случаи летальных исходов из-за инфекции среди людей с ослабленным здоровьем.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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