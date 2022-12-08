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15 минут назад

Попова: отсутствие профилактики гриппа может привести к пику заболеваемости к Новому году

ТАССиещё 4

Пик заболеваемости гриппом в случае пренебрежения мерами профилактики заболевания может произойти в России к Новому году, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова обратилась к россиянам с новым предупреждением
Фото: ТАССТАСС

"Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье - то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, в большом скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что грипп, в том числе штамм H1N1 или так называемый свиной грипп, пришел в 2022 году в Россию всерьез. В некоторых регионах страны ситуация по гриппу характеризуется как напряженная.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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