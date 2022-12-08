Попова обратилась к россиянам с новым предупреждением

Пик заболеваемости гриппом в случае пренебрежения мерами профилактики заболевания может произойти в России к Новому году, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье - то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, в большом скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что грипп, в том числе штамм H1N1 или так называемый свиной грипп, пришел в 2022 году в Россию всерьез. В некоторых регионах страны ситуация по гриппу характеризуется как напряженная.