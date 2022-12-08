В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
58 минут назад

Бастрыкин заявил о сложности привлечения судей к ответственности

Lenta.ruиещё 1

Привлечь российских судей к уголовной ответственности сложно из-за их статуса — для этого необходимо наличие неопровержимых доказательств и разрешение Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС). Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

Бастрыкин заявил о сложности привлечения судей к ответственности
Фото: ТАССТАСС

«При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача — представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти — весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными», — добавил руководитель СКР.

В подтверждение своих слов он напомнил о делах, возбужденных в отношении четырех российских судей, — судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой, судьи Ленинского районного суда Владикавказа Родиона Антипина, судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова и судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина. Им вменяют получение взяток.

Ранее Бастрыкин заявил, что ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год.

Общество,Павел Агафонов,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители