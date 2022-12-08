Россияне рассказали об отношении к ипотеке

Большинство россиян из городов-миллионников рассказали, что положительно относятся к покупке первого жилья в ипотеку. Свое отношение к кредиту на жилье они выразили в исследовании ВТБ и ВЦИОМ, сообщают «Известия».

О готовности оформить кредит на квартиру или дом заявили 70 процентов опрошенных. 56 процентов молодых людей отметили, что часть стоимости объекта должны покрыть родители. Каждый третий опрошенный отметил, что родственники могут внести первоначальный взнос.

При этом пять процентов молодых респондентов и шесть процентов представителей более старшего поколения посчитали помощь детям с покупкой жилья неприемлемой. По мнению опрошенных обоих поколений, оптимальная сумма кредита для первой ипотеки — четыре миллиона рублей.