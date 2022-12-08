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5 минут назад

Россияне рассказали об отношении к ипотеке

Lenta.ru

Большинство россиян из городов-миллионников рассказали, что положительно относятся к покупке первого жилья в ипотеку. Свое отношение к кредиту на жилье они выразили в исследовании ВТБ и ВЦИОМ, сообщают «Известия».

Россияне рассказали об отношении к ипотеке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О готовности оформить кредит на квартиру или дом заявили 70 процентов опрошенных. 56 процентов молодых людей отметили, что часть стоимости объекта должны покрыть родители. Каждый третий опрошенный отметил, что родственники могут внести первоначальный взнос.

При этом пять процентов молодых респондентов и шесть процентов представителей более старшего поколения посчитали помощь детям с покупкой жилья неприемлемой. По мнению опрошенных обоих поколений, оптимальная сумма кредита для первой ипотеки — четыре миллиона рублей.

Ранее треть россиян выступили за продление льготной ипотеки на новостройки под семь процентов годовых в 2023 году. При этом десять процентов россиян отметили, что не стоит продлевать ни одну из льготных программ получения кредита на жилье.

Общество,Банк ВТБ,ВЦИОМ,
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