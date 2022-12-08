Губерниев назвал достойное наказание для бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок сотрудника пресс-службы национальной команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2022. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».