Губерниев назвал достойное наказание для бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок сотрудника пресс-службы национальной команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2022. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».
Кот залез на стол во время выступления нападающего Винисиуса Жуниора.
«Безусловно, в сторону сотрудника сборной Бразилии должно последовать наказание. Большой штраф и деньги в пользу приюта животных», — сказал Губерниев.
В 1/8 финала бразильские футболисты разгромили команду Южной Кореи со счетом 4:1. Матч четвертьфинала со сборной Хорватии пройдет 9 декабря.
Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы сборной Бразилии.