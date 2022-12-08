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29 минут назад

Губерниев призвал наложить штраф на бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок сотрудника пресс-службы национальной команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2022. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

Губерниев назвал достойное наказание для бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кот залез на стол во время выступления нападающего Винисиуса Жуниора.

«Безусловно, в сторону сотрудника сборной Бразилии должно последовать наказание. Большой штраф и деньги в пользу приюта животных», — сказал Губерниев.

В 1/8 финала бразильские футболисты разгромили команду Южной Кореи со счетом 4:1. Матч четвертьфинала со сборной Хорватии пройдет 9 декабря.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы сборной Бразилии.

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