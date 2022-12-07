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1 час назад

Кадыров предложил выплаты для многодетных матерей

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что многодетное материнство можно приравнять к полноценной профессии со средним окладом.

Кадыров предложил выплаты для многодетных матерей
Фото: ТАССТАСС

Глава республики отметил, что россияне активно обсуждают инициативу, направленную на улучшение системы поддержки рождаемости в России. Он добавил, что этот проект наилучшим образом отразится на демографии и внесет коррективы в поддержку многодетных семей.

Политик пояснил, что на фоне этой общественной дискуссии он хотел бы выступить со своим предложением.

Кадыров уточнил, что предлагает «уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода». Это можно сделать путем социальных выплат и пособий, добавил он.

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Глава Чечню констатировал, что многодетные матери выполняют очень важную социальную роль. Они воспитывают подрастающее поколение, задают тренд на создание больших семей, поддерживают традиционные ценности.

Соответственно, резюмировал Кадыров, следует создать необходимые условия, чтобы семьи с большим количеством детей «чувствовали поддержку общества и государства».

Общество,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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