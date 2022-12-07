Кадыров предложил выплаты для многодетных матерей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что многодетное материнство можно приравнять к полноценной профессии со средним окладом.

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Глава республики отметил, что россияне активно обсуждают инициативу, направленную на улучшение системы поддержки рождаемости в России. Он добавил, что этот проект наилучшим образом отразится на демографии и внесет коррективы в поддержку многодетных семей.

Политик пояснил, что на фоне этой общественной дискуссии он хотел бы выступить со своим предложением.

Кадыров уточнил, что предлагает «уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода». Это можно сделать путем социальных выплат и пособий, добавил он.

Глава Чечню констатировал, что многодетные матери выполняют очень важную социальную роль. Они воспитывают подрастающее поколение, задают тренд на создание больших семей, поддерживают традиционные ценности.