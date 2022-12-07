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1 час назад

Путин назвал россиянам альтернативу ЕСПЧ

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с которым РФ теперь не работает, граждане могут обращаться в «наш собственный Конституционный суд». Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Путин назвал россиянам альтернативу ЕСПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Россия 16 сентября вышла из-под юрисдикции Европейского суда. Одновременно с этим она перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Напомним, что ЕКПЧ - международная конвенция о защите прав человека и политических свобод в Европе, разработанная в 1950 году.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

С момента присоединения России к конвенции ЕКПЧ (документ был ратифицирован в 1998-м) общее количество российских дел в ЕСПЧ составило 3395, а сумма, присужденная судом заявителям против РФ - более €2 млрд.

Общество,Владимир Путин,ЕСПЧ,
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