Путин назвал россиянам альтернативу ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин заявил, что вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с которым РФ теперь не работает, граждане могут обращаться в «наш собственный Конституционный суд». Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Россия 16 сентября вышла из-под юрисдикции Европейского суда. Одновременно с этим она перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Напомним, что ЕКПЧ - международная конвенция о защите прав человека и политических свобод в Европе, разработанная в 1950 году.