Пригожин рассказал о своем "глубочайшем неуважении" к Слуцкому

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал приглашение на Всероссийский слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина" компании "Конкорд".
Он пообещал подробно ответить на приглашение председателя думского комитета по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого "через некоторое время".
"Но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением", - сказал Пригожин, добавляя, что ранее он "длительно общался со Слуцким и знает его исключительно с плохой стороны".
Ранее в пресс-службе фракции сообщили РИА Новости, что на слет ЛДПР пригласили известных людей, в том числе основателя группы "Вагнер". Мероприятие должно пройти с 11 по 13 декабря в Москве.
В начале декабря Пригожин рассказал, что его частная военная компания никогда не позволяет себе хамские выходки — "это не наш стиль", действуя "открыто", "честно, справедливо".