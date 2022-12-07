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1 час назад

Пригожин рассказал о своем "глубочайшем неуважении" к Слуцкому

Газета.Ru

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал приглашение на Всероссийский слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина" компании "Конкорд".

Пригожин рассказал о своем "глубочайшем неуважении" к Слуцкому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пообещал подробно ответить на приглашение председателя думского комитета по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого "через некоторое время".

"Но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением", - сказал Пригожин, добавляя, что ранее он "длительно общался со Слуцким и знает его исключительно с плохой стороны".

Ранее в пресс-службе фракции сообщили РИА Новости, что на слет ЛДПР пригласили известных людей, в том числе основателя группы "Вагнер". Мероприятие должно пройти с 11 по 13 декабря в Москве.

В начале декабря Пригожин рассказал, что его частная военная компания никогда не позволяет себе хамские выходки — "это не наш стиль", действуя "открыто", "честно, справедливо".

Общество,Евгений Пригожин,ЛДПР,
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