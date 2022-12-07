Google раскрыл главные поисковые запросы 2022 года

Компания Google представила топ поисковых запросов в 2022 году. Лидерами стала игра Wordle, Украина и актер Джонни Депп. Об этом говорится в статистике поисковика.

Среди поисковых запросов лидерство держит игра для угадывания слов из пяти букв Wordle, матч Индии против Англии, королева Великобритании Елизавета, Украина, а также матч Индии против ЮАР. В новостных поводах на первом месте новости об Украине. Также в топе – смерть Елизаветы II, результаты выборов, американская лотерея Powerball и обезьянья оспа.

Среди знаменитостей больше всего жителей планеты в этом году интересовал судебный процесс Джонни Депп и Эмбер Херд (1 и 3 места), скандальная пощечина Криса Рока Уиллу Смиту на церемонии вручения премии «Оскар» (% и 2 места), а также российский президент Владимир Путин (4 место).