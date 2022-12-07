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41 минуту назад

За сутки в Подмосковье выявили 159 случаев коронавируса

Вести Подмосковья

За минувшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в регионе 1 124 219 человек. Об этом сообщает официальный сайт правительства Московской области.

За сутки в Подмосковье выявили 159 случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"Софья Сандурская / АГН "Москва"

Из числа заболевших 21 человека пришлось госпитализировать из-за тяжелой формы болезни. Выписано после лечения в связи с выздоровлением 234 пациента. Всего в Подмосковье излечились от коронавируса 1 105 945 человек.

К счастью, за последний день от ковида в регионе никто не умер. Всего область потеряла с весны 220 года от коронавируса 15 444 человек.

До конца этого года власти Московской области планируют дополнительно направить более 1,8 млрд рублей на лечение и реабилитацию больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим Мособлдуме предстоит принять законопроект о внесении в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год.

Общество,Правительство московской области,
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