За сутки в Подмосковье выявили 159 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в регионе 1 124 219 человек. Об этом сообщает официальный сайт правительства Московской области.

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" Софья Сандурская / АГН "Москва"

Из числа заболевших 21 человека пришлось госпитализировать из-за тяжелой формы болезни. Выписано после лечения в связи с выздоровлением 234 пациента. Всего в Подмосковье излечились от коронавируса 1 105 945 человек.

К счастью, за последний день от ковида в регионе никто не умер. Всего область потеряла с весны 220 года от коронавируса 15 444 человек.