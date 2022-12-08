Минздрав оценил заявление ООН о пятом месте РФ в мире по ВИЧ

Заявления о том, что Россия входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, не соответствуют действительности и являются провокацией против страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ранее СМИ со ссылкой данные, представленные Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщили, что Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду. По данным организации, на долю России пришлось 3,9% зараженных ВИЧ в мире.

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"В СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают РФ в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны. Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны. По сравнению с 2000 годом он вырос почти в два раза - с 24 млн человек до 42 млн человек в 2021 году, уточнили в Минздраве. По данным ведомства, более 84% пациентов по итогам 2021 года были охвачены антиретровирусной терапией.

"Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания", - отметили в министерстве.

Снижение заболеваемости

Минздрав сообщил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2018 года снизилась почти на треть. "Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Согласно итоговым данным министерства за 2021 год, в России живут 851 754 человека с ВИЧ, что составляет около 0,58% населения страны.

В ведомстве отметили, что в РФ имеется сложившаяся система фактически персонального статистического наблюдения, а сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ широко доступны и официально публикуются Росстатом, Минздравом и Роспотребнадзором.