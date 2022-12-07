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15 минут назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря

Елена Прошина

На юге и в центре России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 15 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

В России продлили режим ограничения полетов на юг страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Так, работа временно ограничена в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани РФ работают штатно. Российские авиакомпании могут организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал Запад пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. По его словам, в 2023 году Китай может ослабить антикоронавирусные ограничения, в результате у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.

Общество,Уильям Уолш,Росавиация,
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