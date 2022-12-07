Москва возглавила рейтинг экологически чистых регионов

В топ-5 также вошли Татарстан , Тюменская и Белгородская области и Санкт-Петербург . Исследование, которое провели Национальное рейтинговое агентство и МГУ им. Ломоносова, публикуют «Известия».

В каждом из субъектов оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики. По его результатам их распределили на пять групп по уровню соответствия экологическим критериям от «начального» до «продвинутого» и оценили от 0 до 1 балла.