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47 минут назад

Москва возглавила рейтинг экологически чистых регионов

Говорит Москва

В топ-5 также вошли Татарстан, Тюменская и Белгородская области и Санкт-Петербург. Исследование, которое провели Национальное рейтинговое агентство и МГУ им. Ломоносова, публикуют «Известия».

Москва возглавила рейтинг экологически чистых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В каждом из субъектов оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики. По его результатам их распределили на пять групп по уровню соответствия экологическим критериям от «начального» до «продвинутого» и оценили от 0 до 1 балла.

Аутсайдерами признаны Хакасия, Псковская область, Карелия, Дагестан и Ингушетия.

Общество,Новости Москвы,Национальное рейтинговое агентство,МГУ,
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