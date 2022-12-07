В Новосибирской области создали движение "Отцы Сибири"

Движение "Отцы Сибири" для объединения отцовских и родительских сообщество разного уровня в Сибирском федеральном округе создали в Новосибирске . Участники планируют заниматься воспитанием детей и молодежи, а также помогать семьям в трудной жизненной ситуации, сообщили ТАСС в среду в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко .

"Движение "Отцы Сибири" организовано для объединения отцовских и родительских сообществ и организаций разного уровня. На данный момент нас поддерживают отцы Красноярска, Иркутска, Кемерова, Омска", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в аппарате, инициатива по созданию движения поступила от Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка. Среди направлений работы нового объединения - безопасность детей в каникулы и летом, вовлечение в спорт, организация досуга. Также планируется проводить работу с трудными подростками, создавать условия для развития дворового спорта, участники будут подключаться к уличной социальной службе, которую ранее предложила создать уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.