В латвийский парламент приняли на работу ведьму

"Она помогает депутату разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна", – говорится в публикации.

В статье также приводятся слова самой целительницы, которая заявила, что в Латвии "многие ведьмы" близки к политике. Ранее сообщалось, что в одном из латвийских городов установили новогоднюю елку с символом, похожим на свастику. По словам местных властей, праздничная инсталляция своим узором повторяет тканный пояс с национальными символами страны.