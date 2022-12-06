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11 минут назад

В школы России предложили вернуть уроки музыки

Парламентская газета

Большинство школьников сегодня не знают отечественных композиторов, к этому, в том числе, привела отмена обязательных уроков музыки, считают участники круглого стола, который прошел в Комитете Госдумы по культуре 6 декабря.

В школы России предложили вернуть уроки музыки
Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Вернуть в школы музыкальное образование в Комитете Госдумы по культуре предложила советская и российская певица Ольга Кормухина.

«Россияне должны знать отечественную классику, а начинать знакомство с ней необходимо уже со школы на уроках музыки», — сказала Кормухина. Такие уроки могли бы вести студенты первых-вторых курсов творческих вузов, считает певица. Это было бы полезно и им, и школьникам, отметила она.

При этом, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, заявила, что уровень музыкального образования в школах, по ее мнению, неплохой. Тем не менее депутат не исключила, что этот вопрос могут обсудить на одном из рабочих совещаний Комитета. Напомним, сейчас оценки по музыки не входят в итоговую школьную ведомость.

Общество,Елена Ямпольская,Ольга Кормухина,Госдума,
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