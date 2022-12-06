В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!», – написал он.