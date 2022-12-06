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12 минут назад

В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что для защиты региона в области происходит набор добровольцев в народную дружину «Патриот». Об этом Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.

В Курской области формируют народную дружину для защиты региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!», – написал он.

Ранее в Курской области был установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение было принято председателем антитеррористической комиссии в Курской области Романом Старовойтом в связи с поступившей информацией от правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта на территории региона.

Общество,Роман Старовойт,
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