В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что для защиты региона в области происходит набор добровольцев в народную дружину «Патриот». Об этом Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.
«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!», – написал он.
Ранее в Курской области был установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение было принято председателем антитеррористической комиссии в Курской области Романом Старовойтом в связи с поступившей информацией от правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта на территории региона.