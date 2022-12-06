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9 минут назад

За 20 минут 10 россиян стали миллионерами

Ura.Ru

Сразу 10 россиян стали миллионерами, выиграв в новом туре шоу «Мечталлион». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной лотереи», общая сумма выигрышных билетов составила 23 млн рублей.

За 20 минут 10 россиян стали миллионерами
Фото:  пресс-служба «Национальной лотереи» пресс-служба «Национальной лотереи»

«Мы рады, что можем доставить людям радость, помочь осуществить мечту, особенно перед Новым годом. В этом месяце будет больше сюрпризов для наших участников, поэтому желаю всем удачи и новых побед», — говорит руководитель департамента продуктов «Национальной Лотереи» Роман Кубасов.

Как рассказали организаторы, количество ходов было увеличено. Из-за этого вырос объем выигрышных билетов.

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