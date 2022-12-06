За 20 минут 10 россиян стали миллионерами

«Мы рады, что можем доставить людям радость, помочь осуществить мечту, особенно перед Новым годом. В этом месяце будет больше сюрпризов для наших участников, поэтому желаю всем удачи и новых побед», — говорит руководитель департамента продуктов «Национальной Лотереи» Роман Кубасов.