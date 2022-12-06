За 20 минут 10 россиян стали миллионерами

Сразу 10 россиян стали миллионерами, выиграв в новом туре шоу «Мечталлион». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной лотереи», общая сумма выигрышных билетов составила 23 млн рублей.
«Мы рады, что можем доставить людям радость, помочь осуществить мечту, особенно перед Новым годом. В этом месяце будет больше сюрпризов для наших участников, поэтому желаю всем удачи и новых побед», — говорит руководитель департамента продуктов «Национальной Лотереи» Роман Кубасов.
Как рассказали организаторы, количество ходов было увеличено. Из-за этого вырос объем выигрышных билетов.