Депутат парламента ДНР погибла при обстреле Донецка

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Народный совет ДНР Народный совет ДНР

Отмечается, что ее тело опознали родственники.

Пирогова погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе, сообщает Telegram-канал Readovka.

«Она часто помогала местным жителям, привозила им гуманитарную помощь и осталась в сердцах дончан лучом света», - подчеркнули журналисты.

Уточняется, что кроме Пироговой, в результате обстрела погибли еще пять мирных жителей.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Мария была «воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить».

Глава ДНР добавил, что в прошлом году Пирогова окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала, сама писала музыку.