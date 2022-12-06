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9 минут назад

Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Илья Родин

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат парламента ДНР погибла при обстреле Донецка
Фото: Народный совет ДНРНародный совет ДНР

Отмечается, что ее тело опознали родственники.

Пирогова погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе, сообщает Telegram-канал Readovka.

«Она часто помогала местным жителям, привозила им гуманитарную помощь и осталась в сердцах дончан лучом света», - подчеркнули журналисты.

Уточняется, что кроме Пироговой, в результате обстрела погибли еще пять мирных жителей.

В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Мария была «воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить».

Глава ДНР добавил, что в прошлом году Пирогова окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала, сама писала музыку.

Пушилин напомнил, что именно Мария стала инициатором акции «Дерево желаний». В рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей.

Общество,СВО,Денис Пушилин,Мария Пирогова,ЦУМ,
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