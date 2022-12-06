Депутат парламента ДНР погибла при обстреле Донецка

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ее тело опознали родственники.
«Она часто помогала местным жителям, привозила им гуманитарную помощь и осталась в сердцах дончан лучом света», - подчеркнули журналисты.
Уточняется, что кроме Пироговой, в результате обстрела погибли еще пять мирных жителей.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Мария была «воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить».
Глава ДНР добавил, что в прошлом году Пирогова окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала, сама писала музыку.
Пушилин напомнил, что именно Мария стала инициатором акции «Дерево желаний». В рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей.