Россиян предостерегли от отдыха в Индонезии из-за запрета на добрачный секс

«Из России туда едет большой поток туристов, молодые пары. Они фактически не женаты. Это может коснуться и граждан РФ. Если едет семейная пара без штампа в паспорте, возьмите нотариальную копию свидетельства о браке. Вытаскивать из тюрем Индонезии — непростая история. Наши посольства и консульства работают хорошо. Но если будет много граждан, привлекаемых по этой статье, работы прибавится. Рассматривайте другие страны для совместного отдыха, если у вас нет штампа в паспорте», - пояснила она.