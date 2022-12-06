Россиян предостерегли от отдыха в Индонезии из-за запрета на добрачный секс

Адвокат Лилия Патрик рассказала радиостанции «Говорит Москва», что новый закон в Индонезии о запрете на добрачный секс распространяется и на туристов, в том числе россиян.
Ранее стало известно, что в Индонезии ввели уголовную ответственность за половые связи до вступления в брак. Так, за секс до брака вводит наказание до года тюрьмы, запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке. Действие закона распространяется не только на местных граждан, но и на иностранцев. При этом предусмотрен трехлетний переходный период.
По словам адвоката Лилии Патрик, меры распространяются и на россиян. Она отметила, что юристам и так затруднительно вытаскивать из местных тюрем нарушителей, а с появлением нового закона работы прибавится.
«Из России туда едет большой поток туристов, молодые пары. Они фактически не женаты. Это может коснуться и граждан РФ. Если едет семейная пара без штампа в паспорте, возьмите нотариальную копию свидетельства о браке. Вытаскивать из тюрем Индонезии — непростая история. Наши посольства и консульства работают хорошо. Но если будет много граждан, привлекаемых по этой статье, работы прибавится. Рассматривайте другие страны для совместного отдыха, если у вас нет штампа в паспорте», - пояснила она.
При этом она подчеркнула, что введение такого запрета в России маловероятно. Такой закон вряд ли нашел бы одобрения.
«Процентов 80-90 женщин будут чувствовать защиту, большая часть мужчин будет против такого закона, так как он будет ограничивать их личные права и свободы. Такой закон был бы направлен на крепкую семью, соответственно, крепкое государство. Но на данном этапе развития нашего государства такой закон даже не будет внесен на обсуждение в ГД», - сказала Патрик.