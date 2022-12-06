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1 час назад

Умерла звезда фильма «Двое: Я и моя тень» Керсти Элли

Газета.Ru

Американская актриса и звезда фильмов «Уж кто бы говорил» и «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла в возрасте 71 года после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

1/18 Керсти Элли
Фото: Global Look Press
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2/18 Керсти Элли (справа) в кадре из сериала «Чирс», 1982 год
Фото: NBC-TV/Entertainment Pictures
3/18 Керсти Элли в 80-х
Фото: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/GlobalLook Press
4/18 Керсти Элли в кадре из фильма «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (1982)
Фото: Global Look Press
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5/18 Кадр из фильма «Двое: Я и моя тень» (1995)
Фото: Warner Bros.
6/18 Керсти Элли
Фото: Global Look Press
7/18 Керсти Элли с мужем Паркером Стивенсоном, 1988 год
Фото: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/GlobalLook Press
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8/18 Джон Траволта и Керсти Элли в кадре из фильма «Уж кто бы говорил» (1989)
Фото: KPA/Global Look Press
9/18 Керсти Элли в сериале «Весёлая компания»
Фото: Paramount Television
10/18 Кадр из фильма «Уж кто бы говорил» (1989)
Фото: Global Look Press
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11/18 Кадр из фильма «Братья-сестры, соперники-соперницы» (1990)
Фото: Global Look Press
12/18 Джон Траволта и Керсти Элли в кадре из фильма «Уж кто бы говорил 2» (1993)
Фото: KPA/Global Look Press
13/18 Керсти Элли c «Золотыс глобусом», 1991 год
Фото: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/GlobalLook Press
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14/18 Керсти Элли и Джон Траволта в фильме «Уж кто бы говорил 3», 1993 год
Фото: KPA/Global Look Press
15/18 Керсти Элли во время показа коллекции дизайнера Занг Тойа в Нью-Йорке, 2011 год
Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
16/18 Керсти Элли на премьере сериала «Девочки», Нью-Йорк, 2015 год
Фото: Evan Agostini/AP
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17/18 Керсти Элли, 2018 год
Фото: Henry Nicholls/Reuters
18/18 Керсти Элли на премьере фильма «Фанатик» в Лос-Анджелесе в Египетском театре, 2019 год
Фото: Richard Shotwell/AP

Керсти Элли дебютировала на экране в 1982 году в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана». А 1989-м актриса сыграла вместе с с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая собрала в прокате почти $300 млн. Всего в фильмографии артистки было более 140 проектов, в том числе «Сумасшедший дом», «Деревня проклятых», «Братья-сестры, соперники-соперницы» и «Двое: я и моя тень» с сестрами Эшли и Мэри-Кейт Олсен в главных ролях.

В 1991 году Элли стала лауреатом премий Emmy и «Золотой глобус» за роль Ребекки Хоу в сериале «Веселая компания». Через три года актриса вновь получила Emmy после участия в мини-сериале «Мать Дэвида».

«Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой», — рассказали дети актрисы.

В 2016 году Керсти Элли стала бабушкой — у ее приемного сына Уильяма появился первенец.

Общество,Фото,Джон Траволта,Мэри-кейт Олсен,
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