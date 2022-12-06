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1 час назад

Россиянам назвали способы получить визу в США

Лера Букина

Россиянам могут предоставить визу в США в американских дипломатических учреждениях, которые находятся в других государствах. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на визовых экспертов.

Россиянам назвали способы получить визу в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для того чтобы получить въездные документы, нужно подать документы в консульства Италии, Франции и Польши, поясняют специалисты, опрошенные порталом. По словам визового эксперта Дмитрия Волкова, в других странах чаще получают отказ.

При этом, как уточнил он, в настоящее время и в Польше стало проблематично получить визу, так как в стране приняли решение ограничить въезд отечественных путешественников в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, всплеск спроса зафиксирован в Хорватии, ОАЭ и Казахстане. Представитель компании DMG Travel & Golf Concierge Мария Маньшева отметила, что бронь слотов на подачу документов на американскую визу в данных странах на 2023 год уже началась.

Также сообщается о попытках россиян оформить въездные документы в США на Маврикии. При этом, по словам экспертов, это достаточно рискованно из-за возможности получить отказ.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили ввести визовый сбор для российских граждан. Однократные и многократные визы обойдутся в 80 евро. Новые правила начали действовать с 1 декабря. До этого у россиян была возможность заполнить анкету на сайте консульства и получить провизу без какой-либо платы. С ней граждане могли въезжать на остров в туристических целях.

Общество,Дмитрий Волков,
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