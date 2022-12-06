Россиянам назвали способы получить визу в США

Россиянам могут предоставить визу в США в американских дипломатических учреждениях, которые находятся в других государствах. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на визовых экспертов.

Для того чтобы получить въездные документы, нужно подать документы в консульства Италии, Франции и Польши, поясняют специалисты, опрошенные порталом. По словам визового эксперта Дмитрия Волкова, в других странах чаще получают отказ.

При этом, как уточнил он, в настоящее время и в Польше стало проблематично получить визу, так как в стране приняли решение ограничить въезд отечественных путешественников в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, всплеск спроса зафиксирован в Хорватии, ОАЭ и Казахстане. Представитель компании DMG Travel & Golf Concierge Мария Маньшева отметила, что бронь слотов на подачу документов на американскую визу в данных странах на 2023 год уже началась.

Также сообщается о попытках россиян оформить въездные документы в США на Маврикии. При этом, по словам экспертов, это достаточно рискованно из-за возможности получить отказ.